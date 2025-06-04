Kocasinan’da Yaşlı Adam Düştü

YAŞLI ADAM BALKONDAN DÜŞTÜ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, evinin balkonundan düşen 70 yaşındaki M.A. için acil durum ekipleri harekete geçti. Çilingir aracılığıyla evine erişilen yaşlı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KOMŞULAR FARK ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Mimarsinan Mahallesi’ndeki 8 katlı bir apartmanın 5. katında gerçekleşti. M.A.’nın düştüğünü fark eden komşuları hemen durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, M.A.’ya acil müdahale gerçekleştirdi.

İNCELENME DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.