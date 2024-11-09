“Kocasinan İlçe Kongresi Erciyes Kültür Merkezi’nde Yapıldı”

KOCASİNAN 8. OLAĞAN İLÇE KONGRESİ

Erciyes Kültür Merkezi’nde ‘Kocasinan 8’inci Olağan İlçe Kongresi’ düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

GEÇMİŞTEKİ ZOR GÜNLERİ UNUTMADI

Konuşmasına katılımcılara hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Geçmiş Türkiye’yi çok iyi biliyoruz. Çöp dağlarının olduğu, ekmek kuyruklarında insanlarımızın ömürlerinin geçtiği günleri hatırlıyoruz. Eski il başkanlık binamızın hemen yanındaki bankaya sabah namazında gelip kuyrukta emekli maaşını çekmeye gelen büyüklerimizi gözümüzün önünden silmedik. Rahmetli büyüklerim ekmeğin karneyle alındığını hatırlatırdı bize. Bizler de yağ ve ilaç kuyruklarını biliriz. 23 yıl önce AK Parti kuruldu ve kurucu il başkanı oldum. Kayseri’de gidilmedik yer bırakmadık. Biz ilk yıllarımızda halkımızla temasa geçtiğimizde halkımız bizden ebe ile imam talep ediyordu. Doğum olduğunda ebe ve cenaze işlemlerimizi yapacak imam bulamıyorduk” şeklinde konuştu.

HIZLI TREN PROJESİNE VURGU YAPTI

Hızlı tren projesi hakkında bilgi veren Elitaş, “22 yıl önce, ‘kendi uçağımızı, helikopterlerimizi, SİHA’larımızı yapacağız’ deseydim bana gülerdiniz. Fakat sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı öncesinde genel başkanımızken ‘Acil Eylem Planı’nda bunları belirtirken belki bizler de kendisine çok inanmamıştık. 2003 yılına kadar yapılan bütün hizmetlerden daha fazlasını iktidara geldikten sonra yaptık. Ülkemizin her yanını raylarla donatıyoruz. Kayseri-Ankara-İstanbul hızlı tren hattına ise 2028 yılının başında kavuşacağız. Hızlı tren projemiz gerçekleştiğinde Kayseri-Ankara arasındaki mesafe 2.5 saate düşecek. Kayseri-İstanbul arası mesafe ise 5 saate düşecek. Ülkemizi demir ağlar ve duble otoyollarla örüyoruz. Şimdi ilimize günde 25 civarı uçak seferi yapılıyor” dedi.