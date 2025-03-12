Kocasinan, Kayseri Amatör’de Liderliğini Koruyor

KOCASİ NAN ŞİMŞEKSPOR LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Kayseri Süper Amatör Küme’nin şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off turunda Kocasinan Şimşekspor, liderliğini devam ettiriyor. Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu kapsamında 3. hafta maçları gerçekleşti. Kocasinan Şimşekspor, oynadığı karşılaşmayı kazanırken, Esen Metalspor da galip gelen ekip oldu. Diğer yandan, Özvatanspor ve Hacılar Erciyesspor, bu haftayı yenilgiyle kapattı.

PUAN DURUMU VE SIRALAMALARI

Kocasinan Şimşekspor, Play-Off turunda oynadığı 3 maçı da kazanarak toplamda 9 puan topladı. Bu başarı ile liderlik koltuğunda bulunuyor. Esen Metalspor ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GELECEK MAÇLAR

Play-Off grubu 4. haftasında, Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor arasında bir mücadele gerçekleşecek. Diğer yandan, Esen Metalspor, Hacılar Erciyesspor ile karşılaşacak. Bu maçlar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.