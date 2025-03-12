Haberler

Kocasinan, Kayseri Amatör’de Liderliğini Koruyor

KOCASİ NAN ŞİMŞEKSPOR LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Kayseri Süper Amatör Küme’nin şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off turunda Kocasinan Şimşekspor, liderliğini devam ettiriyor. Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu kapsamında 3. hafta maçları gerçekleşti. Kocasinan Şimşekspor, oynadığı karşılaşmayı kazanırken, Esen Metalspor da galip gelen ekip oldu. Diğer yandan, Özvatanspor ve Hacılar Erciyesspor, bu haftayı yenilgiyle kapattı.

PUAN DURUMU VE SIRALAMALARI

Kocasinan Şimşekspor, Play-Off turunda oynadığı 3 maçı da kazanarak toplamda 9 puan topladı. Bu başarı ile liderlik koltuğunda bulunuyor. Esen Metalspor ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GELECEK MAÇLAR

Play-Off grubu 4. haftasında, Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor arasında bir mücadele gerçekleşecek. Diğer yandan, Esen Metalspor, Hacılar Erciyesspor ile karşılaşacak. Bu maçlar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Katil Hala Firarda: 3 Yıl Sonra

Adana'da, yemek masasında kardeşinin eşi ve annesini öldüren Abdurrahman A. üç yıldır kayıplara karıştı, soruşturma sürüyor.
Haberler

Denizli’de Baba Katili Oğul Tutuklandı

Denizli'de 39 yaşındaki Efrahim Göksu, babası Halil'in hayatına son vererek cinayeti itiraf etti. Olay sonrası tutuklanan oğul, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.