Kocasinan Masterler Şampiyon Oldu!

KOCASİNA MASTERLER ŞAMPİYON OLDU

Orta Anadolu Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen final maçında Kocasinan Masterler ile Kayseri Genç Masterler karşı karşıya geldi. Kayseri Organize Sanayi Stadı’nda gerçekleşen bu önemli müsabakanın galibi, Arif Berk’in attığı iki golle Kocasinan Masterler oldu ve bu sonuçla 2024-2025 sezonunun şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi.

TURNUVANIN DİĞER SONUÇLARI

Bu final mücadelesinde üçüncülüğü elde eden Organize Masterler, Erciyes Masterler’i 4-2’lik skorla mağlup etti. Kayseri Genç Masterler ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Şampiyonluk kupası ise Kocasinan Masterler tarafından alındı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Rasim Köse, Göktürk Seven

Kocasinan Masterler oyuncuları: Duran Karadeli, Erkan Kandöker, Ömer Aka, İlhan Mavitaş, Turan Güneş (Dk. 36 Ali Çimen), Bahattin Mutlu, Ayhan Turan (Dk. 45 Ali Hayret), Mesut Tunç (Dk. 72 Sedat Bulut), Ali Şahin, Hasan Kavuklu, Arif Berk.

Kayseri Genç Masterler oyuncuları: Ahmet Çavdar (Dk. 70 Salih Öztürk), Sertan Topaktaş, Erhan Mert, Fatih Olgun, Recep Daşlı, İbrahim Baba, Burak Hasırcı, Kenan Uslu (Dk. 56 Eşref Okçu), Mehmet Şahin (Dk. 56 Yılmaz Karaca), Ömer Yıldız, Kadir Gözütok.

Goller: Arif Berk (Dk. 50, Dk. 67) Kocasinan Masterler.

Sarı kartlar: Ali Çimen (Kocasinan Masterler); Mehmet Şahin, Ömer Yıldız (Kayseri Genç Masterler).

Kırmızı kart: Erhan Mert (Kayseri Genç Masterler).