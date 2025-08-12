Kocasinan Şimşekspor Antrenmana Başladı

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Sümer Stadı’nda yaptığı ilk antrenmanla giriş yaptı. Yeni transferleriyle birlikte sahaya çıkan Kayseri’nin temsilcisi; Teknik Direktör Fatih Atik ve yardımcı antrenörler Emir Barış Çetin ve Ayhan Akkum eşliğinde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmana kulüp yönetim kurulu da katılarak oyunculara moral verdi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda oyuncuların oldukça keyifli geçirdiği gözlemlendi.

TRANSFER SÜRECLERİ HIZLANIYOR

Bu antrenmanın ardından Kocasinan Şimşekspor, transfere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Kendi tesislerinde devam edecekleri hazırlıklarla birlikte, yıllar sonra yükseldiği Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmenin planlarını yapıyor. Sezonun ilk çalışmasını TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Gökmen Başoğlu ve Ertuğrul Seçme de izleyerek teknik ekip ve yönetime yeni sezon için başarı diledi.

HEDEF KAYSERİ İÇİN EN İYİ TEMSİL

Kulüp Sportif Direktörü Halit Kurt, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “Amacımız Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek. Gerekli takviyeleri yaptık, eksik gördüğümüzde yapmaya devam edeceğiz. Grubumuz ve rakiplerimiz netlik kazandıktan sonra hedef konusunda daha net konuşabiliriz. Ancak, Kocasinan Şimşekspor’un olduğu yerde her zaman iddia vardır,” şeklinde konuştu.