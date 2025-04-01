Kocasinan Şimşekspor BAL’a Geri Döndü

KOCASİ̇NAN ŞİMŞEKSPOR’UN BAŞARILI YIL

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kocasinan Şimşekspor, 13 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmeyi başardı. Bu başarı, Kulüp tarihinin önemli anlarından biri olarak kaydediliyor.

PLAY-OFF YOLCULUĞU

Süper Amatör Küme B Grubu’nda 31 puan toplayarak ikinci sırada bitiren Kocasinan Şimşekspor, play-off grubuna katılma hakkı kazandı. Play-off aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanarak, büyük bir başarı ile Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR’UN GEÇMİŞİ

Kocasinan Şimşekspor, son olarak 2012-2013 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmişti. O sezon, 28 maçta sadece 18 puan toplayarak 15 takım arasında 14. sırada yer alıp küme düşmüştü. Şu anki başarı, geçmişte yaşanan bu zorluğu geride bırakma anlamına geliyor.