Kocasinan Şimşekspor Erciyes’te Sezona Hazırlanıyor

Kocasinan Şimşekspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alacak. Takım, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa başladı. Sarı siyahlı ekip, toplamda 2 ay süren hazırlık döneminin son etabını burada geçiriyor. İki aylık süreçte 8 hazırlık maçı gerçekleştiren takım, Erciyes’te 5 gün boyunca günde çift idman yapacak. Kampın bitiminde, ligden önce son hazırlık maçını oynayarak sezonun ilk maçı için hazırlıklarını tamamlayacak.

KAMP SÜRECİ VE HEDEFLER

Kocasinan Şimşekspor’un Sportif Direktörü Halit Kurt, Erciyes’te yapılan kampın sorunsuz başladığını belirtiyor. Kurt, “İki aydır çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte 8 hazırlık maçı oynadık. Geçen sezondan kadromuzda 7 oyuncu kaldı. Bunun yanında 10 transfer yaptık. Altyapımızdan gelen isimler de var. Erciyes’te 5 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Bu süreçte takımımız her gün çift idman yapacak. Kampın son günü ise hazırlık maçı oynayacağız. Bu kamp ile sezona tam olarak hazır olacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz bu sezon Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek” diyor.

HAZIRLIKLARIN ÖNEMİ

Kocasinan Şimşekspor, bu yoğun antrenman süreci ile yeni sezona hazır bir şekilde girmeyi amaçlıyor. Takımın hedefleri arasında sadece başarılı sonuçlar almak değil, aynı zamanda Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek de yer alıyor. Erciyes kampı, bu hedeflere ulaşmak için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.