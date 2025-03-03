Kocasinan Şimşekspor, Esen Metalspor’u 2-1 Yendi

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME MAÇINDA GÜLEN TARAF KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR OLDU

Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor, Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 2. hafta maçında karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı bu mücadelede Kocasinan Şimşekspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Argıncık 2 Nolu statta gerçekleşti. Hakemlik görevini Recep Güneş, Tolga Selvi ve Mert Han Uruk üstlendi. Kocasinan Şimşekspor’un kadrosu şu oyunculardan oluştu: Sadettin Kahraman, Uğur Taşpınar, Mertcan Babayiğit, Emre Gürbüz, Murat Uyanık, Fatih Atik, Mecit Kaan Ateş (Dk. 75 Cengiz Eşme), Bulut Akbaş (Dk. 90 Ömer Faruk Karadoğan), İzzet Karagül (Dk. 90 Berat Topal), Hüseyin Barış Temizyürek ve Mehmet Tatlı.

ESE METALSPOR KADROSU

Esen Metalspor’un oyuncuları ise Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Turgay Aydoğan, Cüneyt Turgut, Yusuf Aydoğdu (Dk. 82 Ömer Kaya), Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç, Ahmet Özdemir (Dk. 54 Fatih Demirezen), Dursun Erdem Yıldız (Dk. 72 Yaşar Berk), Hakan Bahran (Dk. 54 Selim Yağmur) ve Süleyman Yasa (Dk. 82 Kürşat Yurdagül) oldu.

GOLLER VE KIRMIZI KART

Karşılaşmada goller, Kocasinan Şimşekspor’dan Barış Temizyürek (Dk. 84) ve Mehmet Tatlı (Dk. 89) ile, Esen Metalspor’dan Yusuf Aydoğdu (Dk. 69) tarafından atıldı. Ayrıca, maçın son dakikalarında Esen Metalspor oyuncusu Ömer Kaya (Dk. 90) kırmızı kart gördü.