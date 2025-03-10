Kocasinan Şimşekspor, Hacılar’ı 4-0 Mağlup Etti

MAÇ ÖZETİ

Kayseri Süper Amatör Küme PlayOff turunda 3. hafta maçı gerçekleştirildi. Kocasinan Şimşekspor ve Hacılar Erciyesspor karşı karşıya geldi. Kocasinan Şimşekspor, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç Argıncık 2 Nolu stadyumda oynandı ve hakem triosu Ali Yıldız, Furkan Koç ve Hamza Yıldız olarak belirlendi. Kocasinan Şimşekspor’un kadrosu şu oyunculardan oluştu: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Murat Uyanık, Emre Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Hüseyin Barış Temizyürek, İzzet Karagül (Dk.58 Batuhan Kaya), Mecit Kaan Ateş (Dk.85 Enes Ozan), Bulut Akbaş (Dk.80 Cengiz Eşme), Mehmet Tatlı.

Hacılar Erciyesspor ise Fazlı Güner, Abdullah Öztürk (Dk.78 Hasan Tuğrul), Abdullah Gürbüz, Resul Kahriman, Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Barış Mert Düğenci, Buğrahan Duğan (Dk.78 Zekeriya Tatlı), Metin Çakıcı (Dk.46 Batuhan Bolat), Alper Durdu ve Cüneyt Karagöz şeklinde sahada yer aldı.

GOLLER VE PERFORMANS

Maçta kaydedilen goller ise şöyle gerçekleşti: Bulut Akbaş, 27. dakikada penaltıdan, Mecit Kaan 67. dakikada, Mehmet Tatlı 69. dakikada penaltıdan ve Cengiz Eşme, 86. dakikada Kocasinan Şimşekspor için gol atan oyuncular oldu. Böylece Kocasinan Şimşekspor, önemli bir galibiyet alarak puan tablolarında yükseklik kazandı.