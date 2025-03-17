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Kocasinan Şimşekspor, Özvatanspor’u 4-1 Yendi

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, RAKİBİNİ YENİYOR

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Grubu’nda 4. hafta karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor, Özvatanspor’u 4-1 mağlup ediyor. Maç, Argıncık 2 Nolu statta gerçekleştiriliyor. Karşılaşmada hakemlik görevini Esat Sabuncu, Ahmet İnci ve Alihan Çirkin üstleniyor.

Kocasinan Şimşekspor’un kadrosunda Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Berat Topal, Emre Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Hüseyin Barış Temizyürek, İzzet Karagül, Bulut Akbaş, Batuhan Kaya ve Mehmet Tatlı yer alıyor. Özvatanspor ise Ali Birol, Erdem Demir, Sedat Sönmez, Halil Yönlü (dk. 49 Mücahit Mehmet), Talha Çoban, Murat Kıraç (dk. 65 Mustafa Büyükçekiç), İsmail Erdi Halis, Hüseyin Can Uçar, Mehmet Dinç (dk. 73 Şahin Çavuş), Mevlüt Metin ve Ramazan Durdu şeklinde kadro kuruyor.

Oyun boyunca atılan goller ise şu şekilde: Kocasinan Şimşekspor’dan İzzet Karagül (dk. 3), Bulut Akbaş (dk. 10), Batuhan Kaya (dk. 41) ve Hüseyin Barış Temizyürek (dk. 89) ağları sarılırken, Özvatanspor’un tek golü Ramazan Durdu’dan (dk. 78) geliyor.

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