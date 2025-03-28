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Kocasinan Şimşekspor Play-Off’larda Şampiyon Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2024-2025 sezonu tamamlandı ve Kocasinan Şimşekspor şampiyonluk kupasını kazandı. Bu sezon, Play-Off maçlarıyla sona erdi. 4 takımın yer aldığı Play-Off grubunda Kocasinan Şimşekspor, oynadığı 6 maçı da kazanarak toplamda 18 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRALAR

Kayseri Esen Metalspor, 9 puan ile ikinci sırayı elde etti. Hacılar Erciyesspor ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Özvatanspor ise 3 puan toplayarak dördüncülükte kaldı. Tüm bu müsabakalar Argıncık stadında gerçekleştirildi.

KUPA TÖRENİ

Şampiyonluk kupası Kocasinan Şimşekspor’a Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi. Diğer üç takıma ise klasman grubunda gösterdikleri başarılardan dolayı kupa ve madalya verildi.

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