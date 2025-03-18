Kocasinan Şimşekspor Şampiyonluk İçin 1 Puan Uzağında

MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off grubunda 4. hafta maçları geride kaldı. Kocasinan Şimşekspor bu haftayı galibiyetle kapatırken, Esen Metalspor Hacılar Erciyesspor’a yenilerek puan kaybı yaşadı. Kocasinan Şimşekspor artık şampiyonluk kupasını kaldırmak için yalnızca 1 puan alması yeterli olacak.

KOCA SINAN ŞİMŞEKSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 4. hafta karşılaşmalarında lider Kocasinan Şimşekspor, rakibi Özvatanspor’u 4-1 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Maçta 9 puana sahip olan Kocasinan Şimşekspor, 3 puanla son sırada bulunan Özvatanspor ile karşı karşıya geldi. Argıncık 2 nolu sahada oynanan mücadelede Kocasinan Şimşekspor’un gollerini İzzet Karagül, Bulut Akbaş, Batuhan Kaya ve Hüseyin Barış Temizyürek kaydetti. Özvatanspor’un tek golü ise 78. dakikada Ramazan Durdu’dan geldi.

ESEN METALSPOR PUAN KAYBETTİ

Play-Off grubunun 4. hafta ikinci maçında Hacılar Erciyesspor, Esen Metalspor ile karşılaştı. Şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Esen Metalspor, maçın başlama düdüğünden sadece 1 dakika sonra Süleyman Yasa’nın attığı golle öne geçti. Ancak Hacılar Erciyesspor, Alper Durdu ile hemen yanıt vererek eşitliği sağladı. Abdullah Gürbüz’ün attığı ikinci golle Hacılar Erciyesspor maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Kocasinan Şimşekspor puanını 12’ye çıkarırken, Esen Metalspor 6 puanda kaldı. Play-Off grubunun son 2 haftasına 1 puan alması durumunda Kocasinan Şimşekspor, 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.