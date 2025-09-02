Haberler

Kocasinan Yemlihaspor, Deniz Niğdelioğlu ile anlaştı

KOCASİNAN YEMLİHASPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE ANLAŞTI

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktörlük görevine Deniz Niğdelioğlu ile anlaşma sağladı. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan kulüp, öncelikle teknik direktör konusunu halletmenin mutluluğunu yaşıyor. Mor-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Deniz Niğdelioğlu ile ortak bir yol izleyeceği belirtildi.

Kulüp Yönetim Kurulu’nun imzasıyla yapılan açıklama, “Kocasinan Yemlihaspor Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonu için eski profesyonel futbolcu, tecrübeli ve heyecanlı hocamız Deniz Niğdelioğlu ile antrenörlük konusunda anlaşmaya vardık. Yeni sezondaki en büyük hedefimiz, Yeni Yemliha Stadı’nda şampiyonluk kupasını kaldırmak ve camiamıza gurur yaşatmaktır. Tüm taraftarlarımızı ve sporseverleri bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle kulübün hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

