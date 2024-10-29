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Kocatepe Camisi Yanında Şaşırtıcı Görüntüler

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ÇİFTİN AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞLARI

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Camisi’nin yanı başında bir çiftin sergilediği ahlaka aykırı görüntüler dikkat çekti. Bu olay, başkentin simge yapılarından biri olan Kocatepe Camisi’nde daha önce hiç yaşanmamış bir durum olarak kaydedildi. Caminin etrafında, yayaların geçiş noktasında bulunan kadın ve erkek çift, yapılmaması gereken bir davranışta bulundu.

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ

Çifti gören vatandaşlar, durumu hayretle izledi. Etraftaki araçlar ve yayaları dikkate almadan rahat tavırlar sergileyen çift, birçok kişinin tepkisini topladı. Bu tür davranışlar, toplumun ahlak anlayışına bir meydan okuma olarak görüldü ve “pes dedirten” bir durum oluşturdu.

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