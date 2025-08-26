Kocatepe’de Etkinlikler Düzenlendi

BÜYÜK TAARRUZ’U ANMA TÖRENİ

Büyük Taarruz’un 103’üncü yılı dolayısıyla Afyonkarahisar’daki Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda bir tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’u sevk ve idare ettiği, Cumhuriyetin temeli olan Kocatepe’de yapılan programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

PROGRAM DETAYLARI

Etkinlik kapsamında düzenlenen bisiklet turunun başlangıcını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş, tur liderine Türk bayrağını teslim ettikten sonra bisikletlileri uğurladı. TBMM Başkanı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer’in günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından Piyade Binbaşı İbrahim Erdoğan, Büyük Taarruz harekatını anlattı.

KOCATEPE’DE GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kocatepe semalarında bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Albay Murat Bakıcı’nın komutası altında SOLOTÜRK, Kocatepe üzerinde gerçekleştirdiği manevralarla izleyenleri heyecanlandırdı. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçağıyla yapılan gösteri, hem görsel bir şölen sundu hem de zafer ruhunu yeniden yaşattı.