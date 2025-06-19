Kocatepe Gazetesi Binası Mühürlendi

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ’NİN MÜHÜRLENME KARARI

Afyonkarahisar’da 60 yıldır yayın hayatını sürdüren Kocatepe Gazetesi’nin bulunduğu bina, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapı ruhsatı ve mimari projeye aykırılıklar tespit edildiği gerekçesiyle mühürlenmiş durumda. Gazetenin sahibi Sezer Küçükkurt, yaptıkları haberlerin ardından belediye yönetiminin kasıtlı ve yıldırıcı bir politika yürüttüğünü iddia ediyor.

DENETİMLER VE İDDİALAR

Afyonkarahisar Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, CİMER üzerinden yapılan bir şikayet Afyonkarahisar Valiliği tarafından belediyeye havale edilmiş ve bu nedenle denetim gerçekleştirildiği belirtiliyor. Mühürleme işlemi ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde MHP’nin belediye başkan adayı olan Sezer Küçükkurt’un sahibi olduğu gazete binasına asılan tutanak ile duyurulmuş. Küçükkurt, mührü vurulan binanın 1990 yılında inşa edildiğini ve kendilerinin de bu yapıyı 2012 yılında satın aldıklarını aktardı. Ayrıca, belediye zabıta ekiplerince 15 gün içinde 5 kez denetlendiklerini ifade eden Küçükkurt, “Bir basın kuruluşunun muhalif yayın yapmasının denetlenmesi başka bir örneği olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

GAZETENİN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Küçükkurt, Afyonkarahisar Belediyesi’nden 2012 yılından itibaren gerekli tüm yasal evrakları ve ruhsatları alarak faaliyete başladıklarını belirtti. Afyonkarahisar Belediyesi’nin yönetimdeki tutarsızlıkları eleştirdiği için bu kadar çok denetim ile karşılaştıklarını savunan Küçükkurt, yasal itirazlarını ve teknik inceleme taleplerini yönettiklerini, hukuki süreci de takip edeceklerini söyledi.

BELEDİYEDEN YAPILAN CEVAP

Afyonkarahisar Belediyesi, Kocatepe Gazetesi’nin bulunduğu binanın mühürlenmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, CİMER üzerinden gelen şikayet üzerine yapılan denetimin, “Söz konusu başvuru kapsamında gerekli kontroller titizlikle gerçekleştirilmiş, yapı ruhsatı ile onaylı projeler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir” denildi. Yapılan denetim sonucunda yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiği ifade edilirken, denetim sürecinin herhangi bir kişi ya da kuruma yönelik özel bir kasıtla yapılmadığı, bu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı.