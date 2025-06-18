Kocatepe Gazetesi, Mühürleme Kararına Tepki Gösterdi

BELEDİYENİN MÜHÜRLENME KARARI

Belediye, Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt’a gönderdiği tebligatta, binanın “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince tadilatlı alanın giriş kısmından mühürlenerek durdurulduğunu” bildirdi. Ancak Kocatepe Gazetesi, bu iddiaya şiddetle itiraz ediyor. Gazete yetkilileri, binanın 1990 yılında inşa edildiğini ve 2012 yılında hazır şekilde satın alarak taşındıklarını belirtiyor.

TADİLAT YAPILMADIĞI VURGULANDI

Kocatepe Gazetesi, “2012 yılından itibaren gerekli tüm yasal şartları yerine getirerek ve bina içerisinde hiçbir tadilat ya da oynama yapmadan faaliyetimizi sürdürmemize rağmen… binamızın girişi mühürlenmiştir” açıklamasıyla, 2012’den bu yana herhangi bir değişiklik yapmadıklarını, imar aflarından yararlanmak için haberleri olsaydı bu fırsattan faydalanacaklarını ifade ediyor. Gazete, mühürleme kararının temelsiz olduğunu savunuyor.

SİYASİ BASKI İDDİALARI

Kocatepe Gazetesi, kendilerine yönelik bu baskı sürecinin Belediye Başkanı Burcu Köksal ve eşi Yasin Köksal’ın “içkili mekan ruhsatının iptali” gibi eleştirilere yanıt olarak başladığına dikkat çekiyor. Ayrıca, mühürlenen binanın kentsel dönüşüm bölgesinde yer aldığını hatırlatarak, geçmişte Burcu Köksal ve ekibinin kentsel dönüşüme engel olması nedeniyle yeni binalarına taşınamadıklarını belirtiyor. Bu durumun, mühürleme kararının ardındaki siyasi intikam iddialarını güçlendirdiği öne sürülüyor.

BASININ ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Kocatepe Gazetesi bu durumu “basın özgürlüğüne, demokrasiye ve anayasal haklara doğrudan bir saldırı” olarak değerlendiriyor. Gazete yönetiminden yapılan açıklamada, “Basın özgürlüğü, demokrasi, hak-hukuk-adalet gibi kavramları ağızlarında sakız edenlerin bugün imza attıkları icraat asıl zihniyetlerinin ve gizlemeye çalıştıkları tüm niyetlerin göstergesi olarak ortaya çıkmıştır” ifadeleri yer aldı. Kocatepe Gazetesi, Köksal çiftinin siyasi rekabetin intikamını sürdürme çabalarının yaşananların başka bir boyutu olduğunu vurgularken, geçmişte olduğu gibi bu tür baskı girişimlerinin başarısız olacağını belirtti. “Bir binanın yıkımı, Kocatepe Gazetesi’nin ve bizlerin ilkelerinin yıkılmasına, mücadelesinden vazgeçmesine sebep olamaz” denilerek, mücadelenin sonuna kadar devam edeceği mesajı verildi. Gazete, yaşananların takdirini Afyonkarahisar halkına ve tüm kamuoyuna bıraktı.