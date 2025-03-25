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Kocatepe Mahallesi’nde Çatı Katı Yangını

YANGIN HABERİ

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor.

OLAYIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının yayılmasını engellemek için gerekli önlemler alınıyor.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir. Yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili güncellemeler yapılacak. Yangının boyutu ve zayiat hakkında bilgi edinilmesi bekleniyor.

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