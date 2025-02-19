Kocayayla’da Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

DOMANİÇ İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşüyor. Bu durum, özellikle Bursa’nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde karla birlikte etkisini gösteriyor.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULDU

Bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşıyor ve bu nedenle yol ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Diğer araçların ise zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmalarına izin verilmiyor.

KARAYOLLARI EKİPLERİ SÜREKLİ ÇALIŞIYOR

Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar, bölgedeki ulaşımın daha güvenli hale gelmesini sağlıyor.