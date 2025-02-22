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Kocayayla Geçidinde Kar Kalınlığı 60 Santimetre

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KAR YAĞIŞI ULAŞIMDA SORUNLAR YARATIYOR

Domaniç ilçesini Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde etkili olan kar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşerken, Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buluyor.

BUZLANMA VE SİS NEDENİYLE ULAŞIMDA AĞIRLIK YAŞANIYOR

Bölgede yaşanan buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda sıkıntılar meydana geliyor. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürekli olarak gerçekleştiriyor.

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