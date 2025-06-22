Kocayazı Köyü’nde Yağmur Duası Yapıldı

YAĞMUR DUALARI KOCAYAZI KÖYÜ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kocayazı köyünde, Kofçaz ilçesinde düzenlenen yağmur ve şükür duası etkinliği yapıldı. Köy muhtarlığı tarafından organizasyonu gerçekleştirilen program, köy camisinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve şükür namazı kılındı.

DUALARIN KABULÜ İÇİN TEŞEKKÜR

Köy muhtarı Serkan Koç, konuşmasında edilen duaların kabul olmasını diledi. Her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duasının önemine vurgu yapan Koç, programa katılan herkese teşekkür etti. Yağmur duasına AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.