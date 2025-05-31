Koçköprü Barajı Su Seviyesi Yüzde 100

KOÇKÖPRÜ BARAJINDA SU SEVİYESİ DOLU

Koçköprü Barajı’nın su seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Van’ın Erciş ilçesinde yer alan baraj, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Nisan ve Mayıs aylarındaki yoğun yağışlarla birlikte barajın su seviyesi, tamamen dolarak yüzde 100 seviyesine çıktı. Öte yandan, kurak geçen kış mevsimi çiftçileri endişelendirirken, yağışlı geçen bahar mevsimi barajdaki su seviyesinin artışını sağlayarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

BARAJ HİZMETLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Zilan Çayı üzerinde yer alan Koçköprü Barajı, 1992 yılından bu yana enerji üretimi, sulama ve taşkın koruma gibi üç alanda hizmet veriyor. Barajın temelden yüksekliği 73 metreyi bulurken, su depolama hacmi ise 65 milyon metreküp. Geçtiğimiz sonbaharda su seviyesi düşerek adacıkların oluşmasına neden olan baraj, bu ilkbahar yağan yağmurlarla birlikte su seviyesinin yüze 100’e ulaşmasını sağladı.

Baraja en yakın mahalle olan Çakırbey Mahallesi muhtarı Mehmet Demir, bu yıl karın az yağdığını ama Nisan ve Mayıs aylarında güzel yağmurların düştüğünü belirtti. “Dereler doldu, bizim baraj da doldu. Erciş çiftçileri için ve bizim için inşallah hayırlı ve bereketli bir sezon olur” şeklinde konuştu. Ayrıca, gezi amaçlı Koçköprü Barajı’na gelen Harun Altunkaynak, “Bugün gezmek amacıyla Koçköprü Barajı’na geldik. Daha önce geldiğimizde barajın suyu azalmıştı. Ancak son günlerdeki yağışlar ve karların erimesiyle Koçköprü Barajı eski ihtişamına dönmeye başladı. Bu da bizi çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.