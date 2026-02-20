Koçören Mahallesi’nde İnşaatta Oyun Oynayan İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Koçören Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir fabrikanın inşaat alanında gerçekleşti. İddiaya göre, inşaat sahasında oyun oynayan Gazale ve Ahmet Şeriy’in üzerine demir profil düştü.

ÇEVREDEKİLERİN İHBARIYLA GELDİLER

Çocukların çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENLER ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Çocukların cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.