Koçören Mahallesi’nde İnşaatta Oyun Oynayan İki Kardeş Hayatını Kaybetti

kocoren-mahallesi-nde-insaatta-oyun-oynayan-iki-kardes-hayatini-kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Koçören Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir fabrikanın inşaat alanında gerçekleşti. İddiaya göre, inşaat sahasında oyun oynayan Gazale ve Ahmet Şeriy’in üzerine demir profil düştü.

ÇEVREDEKİLERİN İHBARIYLA GELDİLER

Çocukların çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENLER ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Çocukların cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Ortadoğu’daki Askeri Yığınağı Hızla Artıyor

ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşma için 15 günlük süre verirken, Washington'un Ortadoğu'daki askeri varlığı artıyor. Bu güç, kapsamlı hava harekatlarını destekleyebilecek düzeyde.
Gündem

Enerjisa Enerji, Tahvil İhracında Tarihi Başarıya İmza Attı

Enerjisa Enerji, 10 milyar TL değerinde 7 yıl vadeli tahvil ihracı yaparak sektörde öne çıktı ve gelecekteki hedeflerini destekleyen önemli bir adım attı.
Gündem

Koçören Mahallesi’nde İki Kardeş Trajik Şekilde Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da inşaat alanında oyun oynayan Suriyeli iki kardeş, üzerlerine düşen demir profil nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, büyük üzüntü yarattı.
Gündem

Ukrayna’da Suikast Plana Doğru Büyük Darbe

Ukrayna'nın güvenlik güçleri, Rusya'nın bağlantılı olduğu bir suikast şebekesini ortaya çıkardı. Yapılan operasyonda on şüpheli yakalandı; hedeflerinde önemli yetkililer yer alıyordu.
Gündem

Radon Ölçümleri Depremlerle İlişkilendirildi

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nin araştırmasına göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'daki su kaynaklarında radon gazı anormallikleri bulundu; bu değişimlerin deprem sinyali olabileceği öne sürüldü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.