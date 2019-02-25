Koeman: Tanrı, Ali Koç’u cezalandırdı

Fenerbahçe’de bir süre teknik direktörlük görevi yapan Erwin Koeman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklama yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe’de teknik sorumlu görevini üstlenen Koeman’dan bomba açıklamalar geldi.

Fenerbahçe’ye Phillip Cocu’nun yardımcısı olarak gelen, ancak Hollandalı ile yollar ayrılınca vatandaşının yerine takımın başına geçen Koeman, yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından takımdan ayrılan Koeman, Hollanda basınına konuştu.

NOS Sport’a konuşan Koeman’ın açıklamaları şu şekilde…

Hollandalı teknik adama ilk olarak Akhisarspor yenilgisinin ardından takımın otobüsle İstanbul’a dönmesi soruldu;

“Akhisar yenilgisi sonrası başkan soyunma odasına girdi ve takıma dönerek ‘Siz otobüsle gideceksiniz, biz ise kendi uçağımıza bineceğiz.’ dedi.

Ama Tanrı onu cezalandırdı.(Gülerek)

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