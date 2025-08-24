Kofçaz’da Sağlık Kurumu İncelemesi Yapıldı

KIRKLARELİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN ZİYARETLERİ

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık kurumlarını değerlendirmek amacıyla Kofçaz’da çeşitli incelemelerde bulundu. Cerit, Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi, Kofçaz 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek, sağlık hizmetleri konusunda yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, personellerin taleplerini dinleyen Cerit, görevdeki çalışanlara başarı diledi.

Demirköy İlçe Başkanlığı, Danışma Meclisi Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Düğün salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Hamdi Gülsoy, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Canan Genim, İlçe Başkanı Erdoğan Koca ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda, parti yönetiminin yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Koca, etkinlikte yaptığı konuşmada, danışma meclisi toplantısının ilçe ve AK Parti için hayırlı olmasını diledi ve “Hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz” ifadesini kullandı. Koca, “AK Parti ailesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ortak akıl ve birlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde sözlerini sürdürdü.