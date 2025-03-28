Köfteci Yusuf 3 Bin Kişi Alacak

KÖFTECİ YUSUF YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Köfteci Yusuf, Türkiye genelinde bulunan 300’e yakın şubesi için 3 bin yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Ülkenin önde gelen yerli restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Sektörde farklılık yaratmayı başaran marka, insan kaynağını güçlendirmek amacıyla bu önemli adımı atıyor.

YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Bu alım süreci, iş arayanlar için kayda değer bir fırsat sunuyor ve restoran sektöründe kariyer hedefleyenler için de yeni kapılar açıyor. Müşteri memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda güçlü bir ekip kurmayı amaçlayan Köfteci Yusuf, istihdam yaratmaya devam ediyor. Marka, bu süreçte ekonomiye ve iş gücüne katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtiyor.