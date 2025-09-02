Haberler

Köfteci Yusuf Evcil Hayvan Yasağı Başlattı

GIDA YASAKLARIYLA GÜNDEME GELEN RESTORAN

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekim ayında yayınladığı “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde yer almasıyla dikkat çeken ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, şimdi de evcil hayvan yasağı ile tartışılıyor. Temmuz ayında Bursa’daki şubelerinde uygulamaya koyduğu yasak ile işletmelere evcil hayvan girişini engellemeye başladı. Restoran girişlerinde asılan duyurularda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na atıfta bulunarak, gıda satışı yapılan mekanlara evcil hayvanların alınamayacağı vurgulandı.

UYUMLU UYGULAMA TÜM ŞUBELERE YAYILDI

Eylül ayı itibarıyla bu uygulama sadece Bursa ile sınırlı kalmayıp, Köfteci Yusuf’un tüm şubelerinde geçerli duruma geldi. Bu karar, sosyal medya platformlarında iki farklı görüş oluşmasına neden oldu. Hayvanseverlerin önemli bir kısmı yasağa karşı tepkilerini dile getirirken, bazı kullanıcılar ise hijyen nedenleriyle bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.

