Kogui Yerlilerine Tarihi Eser İadesi

ALMANYA’DAN KOGUI YERLİLERİNE TARİHİ HEDİYE

Almanya, 20. yüzyılın başlarında arkeolog Konrad Theodor Preuss tarafından alınan üç tarihi eseri Kolombiya’daki Kogui Yerlilerine geri verdi. Cali kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke’nin katıldığı sembolik bir tören düzenlendi.

HÜKÜMETİN TALEBİYLE GERÇEKLEŞEN İADE

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı’nın basın biriminden yapılan açıklamada, ulusal hükümetin isteği doğrultusunda Berlin Etnoloji Müzesi’nde daha önce tutulan ve Kogui Yerlilerine ait üç eserin ülkeye teslim edildiği bildirildi.