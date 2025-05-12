Koidu Limited Faaliyetlerini Durdurdu

KOIDU LIMITED’İN FAALİYETLERİ DURDU

Sierra Leone’nin en büyük elmas üreticisi olan Koidu Limited, maaş ve çalışma koşulları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle faaliyetlerini durduruyor. Yerel basında yayımlanan haberlere göre, bu kararla birlikte şirket, 1000’den fazla yerel çalışanını işten çıkardı. İsrailli milyarder Beny Steinmetz’e ait BSG Resources şirketinin iştiraki olan Koidu Limited, ülkenin doğusundaki Koidu madeninde üretimi tamamen sonlandırdı.

Koidu Limited İşçi Sendikası Başkanı Charles Kainessie, yaptığı açıklamada, şirketin başkent Freetown’daki merkez ofisinde sadece az sayıda çalışanın görevde kaldığını belirtiyor. Kainessie, “Çalışanlar maaşlarının yalnızca yüzde 30’unu alabiliyordu çünkü maaşlar dolar endeksliydi ancak ödemeler yerel para biriminden, 2016 yılı döviz kuru esas alınarak yapılıyordu. Ayrıca, işçilerin temiz su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara erişimi yoktu.” dedi.

Ülkede Aralık 2024’te greve giden işçiler, müzakerelere olanak tanımak için eylemlerine ara vermiş, ancak mart ayının başında yeniden iş bırakmışlardı. Öte yandan, Sierra Leone Çalışma Bakanlığı, şirket tarafından gönderilen ve 1000’den fazla işçinin işten çıkarıldığını gösteren özet fesih mektuplarını aldığını doğruladı.

Koidu Limited’in yaptığı elmas ihracatının yıllık yaklaşık 100 milyon dolar civarında olduğu ifade ediliyor. Bu ani duruşun, Hindistan gibi büyük elmas üreticilerinin de arz kısıtlaması yaşadığı küresel elmas piyasasında yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.