Koidu Limited, İş Duraklatma Kararı Aldı

KOIDU LTD. FAALİYETLERİ DURDURDU

Sierra Leone’nin elmas sektöründeki en büyük üretici olan Koidu Limited, maaş ve çalışma koşullarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle faaliyetlerini durdurdu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu süreçte 1000’den fazla yerel çalışanını işten çıkaran şirket, ülkenin doğusundaki Koidu madeninde üretimi tamamen sonlandırdı. Şirket, İsrailli milyarder Beny Steinmetz’in sahibi olduğu BSG Resources şirketinin bir yan kuruluşudur.

MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI SORUNU

Koidu Limited İşçi Sendikası Başkanı Charles Kainessie, yaptığı açıklamada, yalnızca şirketin başkent Freetown’daki merkez ofisinde az sayıda çalışanın görevde kaldığını ifade etti. Kainessie, “Çalışanlar maaşlarının yalnızca yüzde 30’unu alabiliyordu çünkü maaşlar dolar endeksliydi ancak ödemeler yerel para biriminden, 2016 yılı döviz kuru esas alınarak yapılıyordu. Ayrıca, işçilerin temiz su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara erişimi yoktu,” diyerek durumu özetledi.

Aralık 2024’te greve giden işçiler, müzakerelere olanak tanımak amacıyla eylemlerine ara vermiş, ancak mart ayının başında yeniden iş bırakmıştı. Bu süreçte Sierra Leone Çalışma Bakanlığı, şirketin 1000’den fazla işçinin işten çıkarıldığını gösteren fesih mektuplarını aldığını doğruladı. Koidu Limited’in yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık elmas ihracatı gerçekleştirdiği belirtilirken, bu ani duruşun, Hindistan gibi büyük üreticilerin de arz kısıtlaması yaşadığı küresel elmas piyasasında yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.