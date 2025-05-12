Koidu Limited, İşten Çıkarmalar Yaptı

KOIDU LIMITED FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Batı Afrika’nın Sierra Leone ülkesi, elmas üretimi ile önemli bir yere sahip olan Koidu Limited, maaş ve çalışma koşulları ile ilgili anlaşmazlıklar sebebiyle faaliyetlerini durdurdu. Ülkenin en büyük elmas üreticisi olan Koidu Limited, ulusal basında yer alan haberlere göre 1000’den fazla yerel çalışanını işten çıkardı. Şirket, İsrailli milyarder Beny Steinmetz’in sahibi olduğu BSG Resources şirketine bağlı Octea Limited’in bir iştiraki olarak, ülkenin doğusundaki Koidu madeninde üretimi tamamen sonlandırdı.

İŞÇİLERİN TEMEL İHTİYAÇLARA ERİŞİMİ YOK

Koidu Limited İşçi Sendikası Başkanı Charles Kainessie, yaptığı açıklamada, şirketin başkent Freetown’da bulunan merkez ofisinde az sayıda çalışanın görevde kaldığını belirtti. Kainessie, “Çalışanlar maaşlarının yalnızca yüzde 30’unu alabiliyordu çünkü maaşlar dolar endeksliydi ancak ödemeler yerel para biriminden, 2016 yılı döviz kuru esas alınarak yapılıyordu. Ayrıca, işçilerin temiz su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara erişimi yoktu.” dedi.

GREVE GİDEN İŞÇİLERİN DURUMU

Ülkedeki işçiler, Aralık 2024’te greve gitmiş fakat müzakerelere olanak tanımak adına eylemlerine ara vermiştir. Ancak mart ayının başında iş bırakma eylemlerine geri dönmüştür. Öte yandan, Sierra Leone Çalışma Bakanlığı, şirket tarafından gönderilen ve 1000’den fazla işçinin işten çıkarıldığını gösteren özet fesih mektuplarını aldığını doğruladı. Koidu Limited’in yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık elmas ihracatı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu ani duruşun, Hindistan gibi büyük üreticilerin de arz kısıtlaması yaşadığı küresel elmas piyasasında yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.