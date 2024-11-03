“Kök Boyası Ustaları Meslekten Çekiliyor”

YATIRIM ARACI OLARAK KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİM

Günümüzde, geçmişte yaygın olarak yatırım aracı olarak kullanılan kök boyası ile renklendirilen el dokuması halılar neredeyse tükenme aşamasına geldi. Bir dönem yatırım için tercih edilen bu halılar, yaşlanan ustalar, mesleği öğrenmek istemeyen gençler ve özellikle Çin ile Avrupa’nın sektöre katılmasının etkisiyle son yıllarda büyük bir düşüş yaşadı. Artık Türkiye, bu değerli halıları ihraç etmek yerine bu ülkelerden ithal etmeye başladı.

USTALARIN SIKINTISI VE DÜKKAN KAPATMAK ZORUNDA KALMALARI

Aksaray’da 55 yıldır kök boyacılığı yapan 73 yaşındaki Ali İhsan Karaağaç, işlerin azalmasının etkisiyle atölyesini kapatmak zorunda kaldı. Karaağaç, “Biz burada kök boyacılığı yapıyorduk. Her renk, her çeşit ip boyuyorduk. Bizim işimiz çok iyiydi ama işler birden kesildi. Bizi esas Çin batırdı. Çin, Kazakistan, Özbekistan, buralar bilmiyorlardı halı dokumayı ama öğrenmişler. Buralar öğrenince bizim Türkiye’de bu işler bitti” şeklinde açıkladı. Ustaların sektörden çekilmesi, gençlerin ilgisizliği ve işlerin durması, kök boya ustalarının dükkan kapatmasına neden oldu.

TÜRKİYE’NİN KÖK BOYALI HALI İHRACATINDAN İTHALATA DÖNMESİ

Karaağaç, Türkiye’deki kök boyalı halıların daha önce yurt dışına satıldığını belirterek, “Biz Türkiye’de dokunan kök boyalı halıları Çin’e satıyorduk, Avrupa’ya satıyorduk. Kendileri işi öğrenince onlar Türkiye’ye satmaya başladı. Onlar da o kadar güzel ve düzgün dokuyorlar ki bizim işler bitti” dedi. Geçmişte yatırım için tercih edilen halıların artık neredeyse yok olduğunu ifade eden Karaağaç, “Eskiden vatandaşlar altına yatırım yapmak yerine halıya yatırım yapardı. Şimdi her yerde iş bitti” diyerek endişelerini dile getirdi.

HATIRALAR VE DÜKKAN KAPATMA SÜRECİ

Ali İhsan Karaağaç, yıllar önce kök boyası yapıldığı süreçte çekilen görüntülerin kendisi için birer hatıra olduğunu ve bu değerli geleneğin yok olmak üzere olduğunu söyledi. Karaağaç, bir zamanların parlak sektörünün eski canlılığını yitirdiğini belirtti.