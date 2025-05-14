Kök Hücre Nakli Hayat Kurtarır

KÖK HÜCRE NAKLİ HASTA KONGRESİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından organize edilen “14. Kök Hücre Nakli Hasta Kongresi ve Buluşma Günleri” etkinliği, lösemi tedavisi gören ve tedavisini tamamlayan hastaların, hekimlerle bir araya geldiği bir platform oldu. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen açılışta LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kök hücre naklinin yalnızca bir tedavi değil, birçok hasta için yaşamı yeniden kazanma anlamına geldiğini belirtti. Nakil sonrası beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verirken, Altuntaş, “Çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, sebzeler soyulmalı veya pişirilmeli, çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı. Gıdanın taze olması önemlidir. Bekletilmiş hiçbir gıdayı tüketmeyin. Açıkta satılan her şeyden uzak durun.” şeklinde konuştu.

ENFEKSİYON RİSKİ İLE HİJYENE DİKKAT

Kök hücre nakli sonrasında enfeksiyon riskine dikkat çeken Altuntaş, hasta ve yakınlarını hijyene özen göstermeleri konusunda uyardı. İyileşme sürecinin uzun ve titiz olduğunu ifade eden Altuntaş, “Unutulmamalıdır ki, kök hücre nakli sadece bir tedavi değil, yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bu yeni yaşamın başlangıcına hazır olmamız lazım.” dedi. Nakille ilgili yaygın yanlış bilgilere de dikkat çeken Altuntaş, “Kök hücre nakli sonrası iyi niyetli yanlışlar hayati tehlikeye neden olabilir. Doğru bilgi, en büyük destektir. Doğru bilgiyi de gelin buradan alın.” ifadelerini kullandı.

KÖK HÜCRE VERİCİSİ OLMAK İÇİN ÇAĞRI

Altuntaş, 18 yaşında ve üstündeki bireylerin kök hücre vericisi olabileceğini belirterek, sağlıklı herkesi bağışçı olmaya davet etti. “Bunu sadece bir hastaya faydalı olmak gibi değil, insanlığa faydalı olmak gibi düşünün. Varlık sebebimiz, insanlığa faydalı olmak. Bizi motive eden unsur bu olmalı. Lösemi hastalarımız, kök hücre nakli olamadığında umutsuzluğa kapılmasın. Kök hücre son çözüm değil. Olmasanız da nakilden sonra nüksetse de yeni tedavi seçeneği var. Umutsuzluğa kapılmayın.” dedi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Emre Ünlenen, 9 yıl önce tanısı konan foliküler lenfoma hastalığı ile mücadele sürecini paylaştı. 2024 yılında geçirdiği kök hücre naklinin ardından yeni bir hayata başladığını ifade eden Ünlenen, “Bu süreçte en önemli şey, hastanın doktoruna sonsuz güven duyması.” dedi. Kök hücre naklinin kendisini korkuttuğunu ifade eden Doç. Dr. Ünlenen, “Burada sanıyorum beni en çok motive eden şey, hocalarımızın ‘Emre sen bu işi çok rahat başarabilirsin.’ demesiydi.” şeklinde konuştu.

Ünlenen, akademik kariyerine devam ederken öğrencileriyle olan iletişimini sürdürdüğünü ve sanatsal faaliyetlerine de imkan buldukça devam etmeye çalıştığını belirterek, bunu en büyük motivasyonu olarak gördüğünü ifade etti. Hastalara umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini vurgulayan Ünlenen, “Hastalığı yeneceğinize gerçekten inanıyorsanız, süreci atlatmak çok daha kolay.” dedi.