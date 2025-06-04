Kokarca Mücadelesi İçin Ödül Veriliyor

KOKARCA İLE MÜCADELEYİ HIZLANDIRAN YENİ YÖNTEM

Ordu’da kahverengi kokarcalara karşı etkili bir mücadele yöntemi geliştirildi. Altınordu ilçesinin Eyüplü Mahallesi’nde yaşayan Avukat Mehmet Yıldırım, vatandaşlarından canlı olarak getirilen her bir kahverengi kokarcayı sembolik 1 TL karşılığında satın alıyor. Toplanan böcekler, biyolojik mücadele amacıyla Giresun’daki Fındık Araştırma Enstitüsü’ne gönderiliyor.

ZARARLIYA KARŞI DOĞAL DÜŞMANLAR KULLANILACAK

Çiftçilikle de ilgi duyan Yıldırım, mahallelerinde bu yıl gözlemlenen kahverengi kokarca zararlısının mahsullere ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Bu durumu engellemek adına, vatandaşları teşvik etmek için canlı kokarcaları ücret karşılığında almaya başladı. Toplanan zararlı böcekler, samuray arılarını çoğaltmak amacıyla Fındık Araştırma Enstitüsü’ne teslim ediliyor. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olarak biliniyor ve biyolojik mücadelede etkili bir yöntem olarak kullanılıyor.

KAMPANYANIN ÖNEMİ VE AMACI

Kampanyanın önemine dikkat çeken Avukat Yıldırım, “Bu zararlı böcek, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde hızla yayılıyor. Tarıma verdiği zarar büyük. Şu anda mahallemizde yoğun bir şekilde görülüyor. Devletimizin mücadelesine destek vermek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Bu, sadece bireysel değil, toplumsal bir mücadele olmalı” şeklinde ifadelerde bulundu. Uygulamanın yeni başladığını ve şu ana kadar 260 kokarcanın toplandığını belirten Yıldırım, talebin arttığını ve farklı bölgelerde de benzer çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Enstitü, topladığı kokarcaları samuray arısı üretiminde kullanıyor ve karşılığında arı temin ederek zararlının doğal yolla kontrolünü sağlamayı hedefliyor.

Mahalle sakinlerinden Semiha Coşkun ve Türkan Türkmen de çalışmayı gönülden desteklediklerini belirtti. Türkmen, “Kokarca, fındığımıza ve diğer ürünlerimize ciddi zarar veriyor. Biz bu mücadeleyi para için değil, ürünlerimizi ve doğamızı korumak için yapıyoruz” şeklinde konuştu.