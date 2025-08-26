Kokichi Akuzawa, Fuji Dağı’na Tırmandı

KOKICHI AKUZAWA’NIN REKORU

Japonya’nın 102 yaşındaki Kokichi Akuzawa, Fuji Dağı’nın zirvesine çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 1923 doğumlu olan Kokichi Akuzawa, Japonya’nın en yaşlı dağcısı unvanını kazanarak 3 bin 776 metre yükseklikle Fuji Dağı’na tırmandı. Guinness Dünya Rekorları tarafından kayıtlara alınan bu başarısı ile Akuzawa, Fuji Dağı’na tırmanan en yaşlı insan oldu.

AILE ENDISASI

Emekli çiftçi olan Akuzawa’nın ailesi, ocak ayında evine yakın bir dağda düşüp yaralanmasının ardından zona ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılması dolayısıyla sağlığından endişe ettiklerini belirtti. Ancak Akuzawa’nın tedavisinin ardından her sabah bir saat yürüyüş yaptığı ve haftada bir kez dağa çıktığı ifade edildi.

EGZERSIZ VE DUYGULAR

Kondisyonunu yeniden kazanmanın önemine değinen Akuzawa, “Zorluydu ve son tırmanışımdan çok farklı hissettirdi. Zirveye ulaşabildiğime çok şaşırdım. Yanımda olanların yardımı olmasaydı bunu başaramazdım. Şimdi kendimi çok mutlu hissediyorum. Gelecek yıl bana sorarsanız belki farklı bir cevap alırsınız ama şimdilik bu tırmanıştan memnunum” şeklinde konuştu.