Köklü Bayramlaşma Geleneği Sürüyor

TOPLU BAYRAMLAŞMANIN GELENEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramları topluca kutlayarak geleneklerini sürdürüyor. Bu yıl 12 bin kişinin yaşadığı mahallede, bayram namazının ardından başlayan toplu bayramlaşma etkinliği oldukça yoğun geçiyor. Binlerce kişi bir araya gelerek birbirleriyle mutlu bir şekilde bayramlaşıyor.

MİRASI GELECEĞE TAŞIYORUZ

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bu özel geleneğin uzun bir geçmişe dayandığını dile getiriyor. Ayar, “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz.” şeklinde ifade ediyor. Bayramlarla birlikte toplumsal bağların güçlenmesine de katkı sağlıyor.