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Kokoskov, Anadolu Efes ile Anlaştı

KOÇUN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞÜ

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko’da görev almış olan Sırp başantrenör Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor. Meridian Sport’un haberine göre; 54 yaşındaki Sırp koç Kokoskov, Türkiye Basketbol Süper Lig ekibi Anadolu Efes ile her konuda anlaşmış durumda. Uzun süren müzakerelerin sonrasında Kokoskov’un Efes ile 3 yıllık bir anlaşmaya imza atması bekleniyor. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması da öngörülüyor.

KOKOSKOV’UN DENEYİMLERİ

Kariyeri boyunca Slovenya ve Sırbistan Milli Takımları’nda görev yapmış olan Kokoskov, Avrupa’da Fenerbahçe Beko ve NBA’de de Phoenix Suns’ı çalıştırdı. Fenerbahçe’de kupa kazanma başarı gösteremeden kendi isteği ile ayrılma kararı almıştı.

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