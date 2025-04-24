Köksal: “Suçlamadım, Vaktimi Harcamayın.”

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, “Başkanlık makamında ve özel kalemde böcek var” iddiasıyla ilgili, eski AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş tarafından “Suç uydurma ve iftira” gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada Köksal, “Müştekiyi ya da başka bir kişiyi suçlamadım. Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum” dedi.

İDDİALAR VE GÖRÜŞMELER

Köksal’ın 16 Nisan 2024’te ortaya attığı “Başkanlık” makamında dinleme cihazı bulunduğu iddiası sonrasında, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Mayıs 2024’te kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verdi. Başsavcılığın kararının ardından, 25 Mayıs 2024’te Hüseyin Menteş suç duyurusunda bulundu. Duruşmaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve avukatlarıyla birlikte Menteş’in avukatı Oğuz Kaçan da katıldı.

Köksal, yaptığı açıklama sırasında olayın üzerinden bir yıl geçtiğini ve tadilat nedeniyle başkanlık makamında bir konuşma yapıldığını belirtti. İzmir Mermer Fuarı sırasında başkan yardımcısı Ömer Yıldız ile yaptığı görüşmeyi aktaran Köksal, YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan’ın da benzer görüşler paylaştığını dile getirdi.

SAVUNMALAR VE BAŞKANLIKTAN AÇIKLAMALAR

Köksal, kimseyi suçlamadığını vurgularken, Menteş ya da başkalarına yönelik bir suçlama yapmadığını belirtti. Ayrıca, siyasi bir parti tarafından yapılan açıklamalara yanıt verdiğini ifade etti. Menteş’in avukatı Oğuz Kaçan, Köksal’ın ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu aktardı. Duruşma 4 Temmuz’a ertelendi.

Kaçan, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlk duruşma görüldü, henüz sadece Burcu Hanım’ın ifadesi alındı. Gerek müşteki ifadeleri gerek tanıkların beyanları alınmadı” dedi. Ayrıca, Köksal’ın açıklamalarının yanlış yönlendirme sonucu yapıldığı ve Hüseyin Menteş’i kastetmediği yönünde bir savunma geliştirdiğini belirtti. Dava sürecinin sonraki aşamalarında diğer tanık ve müşteki ifadelerinin alınacağını ifade etti.