Köksal U., Aşgınları Öldürüp Kaçtı

OLAY ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Menderes Aşgın (45) ve oğlu Kıvanç Aşgın’ı (12) bıçakla öldüren, anne N.A.’yı (43) da ağır yaralayan Köksal U. (35) olayın ardından elinde bıçakla apartmandan çıkıp motosikletine binerek kaçtı. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Köksal U., Ortaca ilçesindeki bir tüpçü dükkanında çalışıyordu. Olay, dün saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın’ın Terzialiler Mahallesi’ndeki evine gelmesiyle başladı. Birlikte alkol tüketen Köksal U. ile Aşgın arasında tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışmada Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın’a saldırdı.

YARALANMA VE İHBAR

Baba ve oğul öldürülürken, Aşgın’ın boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi N.A. da ağır yaralandı. Komşuların duyduğu sesler sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri ekipleri, baba ve oğlunun cenazelerini otopsi için Muğla Adli Kurumu morguna kaldırdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.’yu kısa süre içinde yakalayıp gözaltına aldı. N.A. ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Köksal U., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sonrası elinde bıçakla apartmandan çıkış anları, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.