Köksal U., İki Kişiyi Bıçakla Öldürdü

OLAYIN NEŞTERİ

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı Menderes Aşgın (45) ile oğlu Kıvanç Aşgın’ı (12) bıçakla öldüren ve anne N.A.’yı (43) ağır yaralayan Köksal U.’nun (35) olaydan sonra elinde bıçakla apartmandan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaca’da bir tüp dükkânında çalıştığı bilinen Köksal U., dün saat 18.00 civarlarında bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın’ın Terzialiler Mahallesi’ndeki evine gitti. İkili arasında alkol alırken tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışma büyüdükçe, Köksal U. mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın’a saldırdı. Bu saldırı sonucunda baba ve oğul hayatlarını kaybederken, Aşgın’ın üç yıl önce boşandığı ancak hâlâ aynı evi paylaştığı eşi N.A. da ağır yaralandı. Komşuların olay yerine gelen sesler üzerine yaptığı ihbar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine intikal etti. N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

OLAY YERİNDE YAPILAN İŞLEMLER

Olay yeri ekiplerinin incelemeleri ardından baba ve oğulun cenazeleri, otopsi yapılması için Muğla Adli Kurumu morguna sevk edildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli Köksal U.’yu yakalayıp gözaltına aldı. N.A. ile arasında bir gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Köksal U., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Köksal U.’nun olay sonrası bıçakla apartmandan çıkıp motosikletine binerek kaçtığı anlar, yakın bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.