Köksal U., Ortaca’da cinayet işledi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Menderes Aşgın (45) ve oğlu Kıvanç Aşgın’ı (12) bıçakla öldüren, anne N.A.’yı (43) da ağır yaralayan Köksal U. (35) olay sonrası elinde bıçakla apartmandan çıktı ve motosikletine binerek kaçtı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 18.00 sularında gerçekleşti. Köksal U., bir tüpçü dükkanında çalışan bir kişiyken, Menderes Aşgın’ın oturduğu apartmanın ikinci katına gitti.

TARTIŞMANIN NEDENİ VE GELİŞMELER

Köksal U. ile Aşgın arasında, birlikte alkol aldıktan sonra bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu, Köksal U. mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın’a saldırdı. İzleyen olayda, baba ile oğul öldürüldü ve Aşgın’ın 3 yıl önce boşandığı ama aynı evi paylaştığı eşi N.A. da saldırıda ağır yaralandı.

İHBAR VE MÜDAHALE

Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altında olan N.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yeri ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından baba ve oğulun cenazeleri, Muğla Adli Kurumu morguna otopsi için gönderildi.

ŞÜPHELİ KÖKSAL U.’NUN YAKALANMASI

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli Köksal U.’yu yakalayıp gözaltına aldı. N.A. ile arasında bir gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Köksal U., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sonrası elinde bıçakla apartmandan çıktığı ve motosikletine binerkenki anları yakındaki bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.