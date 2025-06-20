Koku Mahalleyi Rahatsız Ediyor, Önlem İsteniyor

KİMYASAL KOKU VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR

30 Ağustos Zafer Mahallesi civarında bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nden belirli zaman dilimlerinde gelen kimyasal koku, mahalle sakinlerini aşırı derecede rahatsız ediyor. İlgili kurumlara yapılan şikayetlere rağmen koku ile ilgili herhangi bir çözüm üretilememesi sonucu, mahalle halkı bir araya gelerek çeşitli toplantılar düzenledi. Bu toplantılarda, alınacak önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

GECE SAATLERİNDE YAYILAN KOKU VAHŞİLİK YAPIYOR

30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde binalarla iç içe olan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kimyasal koku özellikle gece saatlerinde yayılınca, vatandaşlar sıcak havalarda pencerelerini açamıyor. DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, bir süredir devam eden sıkıntıları dinlemek üzere mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Demir, toplantıda sanayideki fabrikaların denetimden kaçmak için özellikle mesai saatleri dışında koku yaydığını vurguladı.

KOKUYLA İLGİLİ ÖNLEMLER TALEP EDİLİYOR

Mahalle sakinleri, geceleri bu zararlı gazları solumak istemediklerini belirterek, yetkililerden fabrikalardan yayılan koku ile ilgili etkin önlemler almalarını talep etti. Koku yayılmaya başladığında ‘boğuluyormuş’ gibi hissettiklerini ifade eden mahalle halkı, kokunun Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını hemen aşan fabrikalardan kaynaklandığını ileri sürdü.