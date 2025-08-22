KolaMbiYa’da İHa ile Helikopter Düştü

KOLOMBİYA’DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Kolombiya’nın Antioquia bölgesine bağlı Amalfi kırsalında görev yapan bir polis helikopteri, insansız hava aracı ile yapılan bir saldırı sonucu düşüyor. Olayda 12 polis hayatını kaybederken, 3 polis yaralanıyor.

POLİS HELİKOPTERİNİN GÖREVİ

Yetkililer, düşen helikopterin koka ekinlerini yok etme görevinde bulunan polislerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki operasyonlara katıldığını bildirdi. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarına devam ettiği belirtiliyor. Kolombiya’da koka ekinleri ile mücadele önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor.