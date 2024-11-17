“Kolay Değil” Şarkısının Seçim Sebepleri

ÖZGÜR ARAS’IN ÖNEMİ VE HEYECAN

Sezen Aksu’nun “şarkılarımı genç yeteneklerle paylaşmak istiyorum” çağrısına cevap vererek “Kolay Değil” şarkısını seslendirdim. Bu şarkıyı seçmemde özel bir neden var. Bir gece stüdyoda çalışırken telefonuma “Kolay Değil” şarkısının altyapısı ulaştı. O anki heyecanımdan kalbim duracaktı. Şarkının altyapısını bana ileten kişi, sektörün önemli isimlerinden biri ve çok sevdiğim arkadaşım Özgür Aras’tı.

ŞARKININ HİKAYESİ VE İŞBİRLİĞİ

Özgür Aras, bir önceki şarkımın da prodüktörüydü ve bana Sezen Aksu’nun sözlerini yazdığı, Onno Tunç’un bestesini yaptığı ‘Kolay Değil’ şarkısını yapmamı istedi. O an yaşadığım heyecanı anlatmam zor. Ayrıca, usta DJ Cihat Uğurel’in projeye dahil olmasıyla keyifli bir çalışma çıkmış oldu. Şarkımız, Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluştu. Umarım siz de bu eseri çok seversiniz.