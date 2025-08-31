Kolera Alarmı, 31 Ülkede Yayılıyor

DÜNYA GENELİNDE KOLERA SALGINI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera vakalarının dünya genelinde hızla yayıldığını ve ölüm oranlarının arttığını duyurdu. DSÖ’nün yayımladığı raporda, 31 ülkede mevcut salgınların yaşandığı ve 4 bin 738 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” denildi. Ayrıca, salgınlardaki artışta çatışmalar, yoksulluk ve altyapı eksikliklerinin önemli faktörler olduğu belirtildi. Özellikle kırsal alanlar ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde riskin daha da arttığı vurgulandı.

NİJERYA’DA KOLERA ALARMI

Nijerya’da kolera alarmı verildi ve kuzeybatıdaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Eyalette 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişinin enfekte olduğu bildirilmekte. Yerel yetkililer, mevcut sağlık hizmetlerinin sınırlı olması ve güvenlik sorunlarının, durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci, “Şu anda 21’den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti” dedi.

ACİL MÜDAHALE GEREKEN BİR KONUDUR

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu. Gumi, “Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır” diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesi gerektiğini talep etti.