Kolera Aşısı Kampanyası Başladı Hartum’da

KOLERA AŞISI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Sudan’ın başkenti Hartum’da 2,6 milyon kişiye ulaşmayı amaçlayan bir kolera aşısı kampanyası yürütülmeye başlandı. Hartum eyaletinin sağlık yetkilileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada, 10 gün sürecek kampanyanın Omdurman, Umbada, Karari, Cebel Evliya ve Doğu Nil bölgelerindeki 12 idari birimde gerçekleştirileceğini belirtti. Kolera vakalarının azaldığını bildiren yetkililer, “hastalığın komplikasyonlarına bağlı ölüm oranının sıfıra indiğini” ifade etti.

SALGINA SON DARBENİN İNDİRİLMESİ PLANLANIYOR

Hartum Eyaleti Sağlık İdaresi Başkanı Fetih el-Rahman el-Emin, başlatılan kolera aşısı kampanyasıyla “salgına son darbenin” indirileceğini dile getirdi. 27 Mayıs’ta sağlık yetkilileri, bir hafta içinde 2.729 yeni vaka ve 172 can kaybı bildirmişti. Yeni vakaların yüzde 90’ı Hartum eyaletinde yoğunlaşmıştı. Bu gelişmeler üzerine sağlık yetkilileri, 2,9 milyondan fazla kolera aşısı aldıklarını duyurdu.