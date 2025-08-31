Kolera Salgını, 31 Ülkede Alarm!

DÜNYA GENELİNDE KOLERA SALGINI YAYILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera vakalarının dünya genelinde arttığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini duyurdu. DSÖ’nün yayımladığı raporda, 31 ülkede kolera salgını yaşandığı ve 4 bin 738 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” açıklaması yer aldı. DSÖ, bu artışın temel nedenleri olarak çatışmalar, yoksulluk ve yetersiz altyapıyı gösteriyor. Özellikle kırsal alanlar ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde riskin daha yüksek olduğunu vurguladı.

NIJERYA’DA KOLERA SALGINI

Nijerya’da kolera alarmı verildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde kolera salgını sonucunda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişinin enfekte olduğu kaydedildi. Yerel yetkililer, ülkedeki sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının krizi daha da derinleştirdiğini belirtti. Nijer eyaletine bağlı Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci, “Şu anda 21’den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

ACİL MÜDAHALE TALEBİ

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yaptı. Gumi, “Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır” diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini istedi.