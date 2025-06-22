Kolezyum’da Mevlevi Sema Töreni Yapılacak

Kolezyum’da Mevlevi Sema Töreni

Mevlevi Sema Töreni, Roma’nın sembol yapılarından biri olan Kolezyum’da ilk kez düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı’nın iş birliğiyle 25 Haziran gecesi gerçekleşecek etkinlikte, Mevlana’nın evrensel barış çağrısı, Kolezyum’un tarihi taşları arasında yankılanacak.

Kültürel Etkinliklerin Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Roma’nın önemli yaz etkinliklerinden biri olan ‘Musica in Venere’ konser serisinin kapanış programında, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Sufi Müziği ve Sema Topluluğu performans sergileyecek. Yaklaşık 1 saat sürecek gösteride, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin öğretileri sanat aracılığıyla aktarılacak. Etkinlikte 30 kişilik sanatçı kadrosu yer alacak. Gösteri, Kolezyum Arkeoloji Parkı’nın prestijli konser serisi çerçevesinde, Venüs ve Roma Tapınağı’nın mistik silueti altında gerçekleştirilecek. Bu yönüyle sema töreni, seride ilk kez yer alarak tarih yazacak.

Kültürel Köprü Oluşturma Amacı

İtalya Kültür Bakanlığı ve Kolezyum Arkeoloji Parkı’nın davetiyle gerçekleşecek olan etkinlik, Türkiye’nin kültürel mirasına saygıyı ve bu mirasın uluslararası alandaki etkisini gözler önüne serecek. Etkinlik, çağların ötesinden gelensevgi ve hoşgörü mesajını Roma’nın kalbinden tüm insanlığa ulaştırmayı amaçlıyor. Daha önce Kolezyum’da açılan ve büyük ilgi gören ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ sergisinin ardından, Mevlana’nın izinden giden sema gösterisiyle Türkiye, uluslararası kültür sahnesinde yeniden dikkat çekecek. Mevlevi seması, Kolezyum’un taşlarına sevgi ve barışın izini bırakacak.

Kültürel Faaliyetlerin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe sergisiyle sağlanan ilginin bu etkinlikle daha da artmasını bekliyor. Bu tür kültürel buluşmaların, 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İtalyan turist sayısına katkı sağlaması öngörülüyor. Etkinlikten bir gün önce, 24 Haziran’da Roma Yunus Emre Enstitüsü’nde ‘Mistisizm: Doğu ile Batının Buluştuğu Köprü’ başlıklı bir sempozyum düzenlenecek. Tasavvufun felsefi, edebi ve estetik yönleri uzman kişiler tarafından ele alınacak. Aynı gün, Yunus Emre Enstitüsü’nde açılacak ‘Sırra Yolculuk: Harflerin Hikmeti’ sergisi ile hat sanatının incelikleri sanatseverlere sunulacak. Sergide, hattatlar Abdurrahim Kahya ile Seyit Ahmet Depeler’in uluslararası ödüllere sahip 22 eseri yer alacak. İki gün sürecek etkinlikler, derin düşünsel konularla başlayıp sema gösterisi ile tamamlanarak bütünlüklü bir manevi yolculuğa dönüşecek. Roma’daki programlara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile İtalyan yetkililer katılacak.