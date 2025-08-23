KÖLN, 23 Ağustos (Xinhua) — Gamescom 2025 Rekor Kırdı

GAMESCOM 2025 REKOR KIRDI

Almanya’nın Köln kentinde 23 Ağustos’ta başlayan Gamescom 2025, bilgisayar ve video oyunları endüstrisinin en büyük fuarlarından biri olarak dikkat çekiyor. Fuarda 1.500 katılımcı ağırlanarak tarihi bir rekora imza atıldı. Bu etkinlik, sektörün global erişimini ve özellikle Çinli geliştiricilerin artan etkisini ön plana çıkarıyor.

FUARIN GÜÇLÜ KAPSAMI

Köln Fuar Merkezi ile Alman Oyun Endüstrisi Derneği tarafından organize edilen bu fuar, 233.000 metrekarelik geniş bir alanda düzenleniyor ve pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlikte yer alan 72 ülke ve bölgeden oyun şirketleri ve stüdyolar, cosplay’den bağımsız oyunlara kadar birçok alanda yeni sürümleri, etkileyici teknolojileri ve ürünleri sergileyerek katılımcılarla buluşuyor. Köln Fuar Merkezi’nden Grace Pan, “2024’te 40’ın biraz altında kalan Çinli katılımcı sayısı bu yılki fuarda 50’ye yükseldi” diyor.