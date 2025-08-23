Haberler

KÖLN, 23 Ağustos (Xinhua) — Gamescom 2025 Rekor Kırdı

GAMESCOM 2025 REKOR KIRDI

Almanya’nın Köln kentinde 23 Ağustos’ta başlayan Gamescom 2025, bilgisayar ve video oyunları endüstrisinin en büyük fuarlarından biri olarak dikkat çekiyor. Fuarda 1.500 katılımcı ağırlanarak tarihi bir rekora imza atıldı. Bu etkinlik, sektörün global erişimini ve özellikle Çinli geliştiricilerin artan etkisini ön plana çıkarıyor.

FUARIN GÜÇLÜ KAPSAMI

Köln Fuar Merkezi ile Alman Oyun Endüstrisi Derneği tarafından organize edilen bu fuar, 233.000 metrekarelik geniş bir alanda düzenleniyor ve pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlikte yer alan 72 ülke ve bölgeden oyun şirketleri ve stüdyolar, cosplay’den bağımsız oyunlara kadar birçok alanda yeni sürümleri, etkileyici teknolojileri ve ürünleri sergileyerek katılımcılarla buluşuyor. Köln Fuar Merkezi’nden Grace Pan, “2024’te 40’ın biraz altında kalan Çinli katılımcı sayısı bu yılki fuarda 50’ye yükseldi” diyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Yolculuğu" etkinliği, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi.
Haberler

Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki önemli kazanımları duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.