Köln’de 3 Bomba Etkisiz Hale Getirildi

KÖLN’DE BOMBALAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Almanya’nın Köln şehrinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış üç bomba, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Köln Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, ABD yapımı bu üç bombanın imha çalışmaları sırasında, güvenlik tedbiri olarak Deutz’daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla insan tahliye edildi.

BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu dahilinde, Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi. Ayrıca, evlerin yanı sıra 58 otel, müze, okul, hastane, huzurevi ve bakımevi boşaltıldı. Uzman ekiplerin çalışması neticesinde, bombaların yerel saatle 19.19’da etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bombaların imhasının ardından kapatılan köprü ve yollar tekrar açıldı ve tramvay seferleri kademeli olarak yeniden başlatıldı.

UZMAN EKİPLER GÖREVDE

Almanya’da, bazıları yerleşim alanlarında yer alan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma birçok patlamamış bomba bulunuyor. Bu bombalar, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getiriliyor.